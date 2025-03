Sololaroma.it - Venezia-Napoli Streaming Gratis: dove vedere il lunch match di Serie A

Leggi su Sololaroma.it

Parte una grande domenica di calcio inA. Ilci offre il duello tra, con i padroni di casa a caccia di punti fondamentali per la corsa salvezza, mentre i partenopei hanno l’occasione di salire in vetta alla classifica in attesa di Atalanta-Inter. L’andamento diIlnon vince in campionato dal 22 dicembre (2-1 contro il Cagliari), ma gli ultimi tre pareggi di fila contro Lazio (0-0), Atalanta (0-0) e Como (1-1) lasciano ben sperare in vista del rush finale di stagione. I lagunari occupano la penultima posizione in classifica con 19 punti, a -5 dal Parma quartultimo. La squadra di Di Francesco deve iniziare a vincere se vuole puntare alla permanenza nella massima.Dopo cinque partite senza vittorie, invece, ilha ritrovato il successo nella scorsa giornata, superando 2-1 la Fiorentina al Maradona grazie ai gol di Lukaku e Raspadori.