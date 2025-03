Ilnapolista.it - Venezia-Napoli, nessuna novità di formazione: confermati Raspadori e il doppio play

Leggi su Ilnapolista.it

die ilAntonio Conte, come previsto, non cambia ilche ha battuto la Fiorentina. E riconfermaal fianco di Lukaku, ilcon Gilmour e Lobotka, e Spinazzola titolare con Olivera in panchina. In panca anche Anguissa.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola;, Lukaku. All: ConteL'articolodie ililsta.