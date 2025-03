Terzotemponapoli.com - Venezia-Napoli: le formazioni ufficiali

Ilaffronta ildi Eusebio Di Francesco al Penzo. Gli azzurri, oggi alle 12:30, hanno la possibilità di poter riportarsi al primo posto qualora il risultato del big match serale tra Atalanta e Inter, con la concomitanza di una eventuale vittoria azzurra, non porti alla squadra nerazzurra i tre punti.UFFICILI(3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Duncan, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Fila, Maric.(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.ARBITRO DEL MATCHMaurizio Mariani della sezione di Aprilia dirigerà; i suoi assistenti saranno Preti e Perrotti, Cosso quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Dionisi.Direzione di gara numero 167 per Maurizio Mariani in Serie A, la numero 15 in questo campionato.