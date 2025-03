Sport.quotidiano.net - Venezia-Napoli, Conte: "Oggi una mezza sconfitta: creato tanto, ma bisognava segnare"

, 16 marzo 2025 - Dal potenziale sorpasso sull'Inter al rischio di scivolare a -3 stasera, oppure di essere agganciati dall'Atalanta: il lunch match delin casa delsi chiude con uno scialbo 0-0 che rimescola le carte in testa alla classifica a poche ore dallo scorso del Gewiss Stadium tra le due nerazzurre che ora per Antonioe compagnia assume tutta un'altra valenza. Le dichiarazioni diCome ormai da routine nelle scorse settimane, gli azzurri partono bene salvo poi calare nella ripresa: per il tecnico salentino le cose non stanno esattamente così. "La partita l'abbiamo condotta dall'inizio alla fine. Il problema è stato non fare gol: sono partite nelle quali se segni, come successo a Inter e Roma, poi la porti a casa anche se magari soffri un po'. Se invece non la butti in rete, come fatto anche da Lazio e Atalanta, poi hai difficoltà e su un campo così ostico finisce così.