Venezia-Napoli 0-0, portieri protagonisti: chance sprecata per Conte

Si ferma ancora il, che non riesce a bissare il successo ottenuto contro la Fiorentina la scorsa settimana. Al Penzo il match con iltermina 0-0, con i due, Radu e Meret, grandidella partita.persa per la squadra di, che poteva sfruttare lo scontro diretto tra Atalanta e Inter di stasera. Primo tempoPrimo tempo molto equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e. La prima grande occasione è delal 5? con Raspadori, che raccoglie fuori area il cross respinto di Di Lorenzo, fa partire un bel sinistro a giro che si stampa sul palo. Un minuto dopo arriva la risposta del, con l’intervento provvidenziale di Spinazzola in anticipo su Zerbin.Al 19?, sugli sviluppi di calcio d’angolo, McTominay gira di testa verso la porta, ma arriva la grande risposta di Radu, che si ripete ancora sullo scozzese alla mezzora.