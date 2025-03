Internews24.com - Venezia Napoli 0-0, Conte manca il sorpasso su Inzaghi: Radu fa un regalo da ex all’Inter. La classifica aggiornata

di Redazione0-0, gli azzurri diimpattano al “Penzo”: Cosa cambia per l’Inter e laIldiimpatta contro ililsull’Inter e perde così l’opportunità di superare temporaneamente i nerazzurri, in attesa del confronto diretto tra l’ Atalanta e la squadra diprevisto per questa sera alle 20.45. Gli azzurri non riescono a trovare la rete contro i lagunari e la partita termina con un pareggio di 0-0. Ci sono state molte occasioni, soprattutto nel primo tempo, con Raspadori che ha colpito il palo, e opportunità per McTominay, Lukaku e Simeone nei minuti finali. Anche ilha avuto delle chance, con un salvataggio sulla linea di Rrahmani e due occasioni create da Gytkjaer e Nicolussi Caviglia negli ultimi minuti.