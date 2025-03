Ilnapolista.it - Venezia-Napoli 0-0, azzurri a caccia del sorpasso in vetta (LIVE)

Leggi su Ilnapolista.it

Sfida all’ora di pranzo per ildi Conte, di fronte ci sarà ildi Di Francesco reduce da tre ottimi pareggi contro Lazio, Atalanta e Como. Per questo incontro il tecnico pugliese si affida ai titolarissimi del nuovo modulo adottato qualche giornata fa, quindi confermati Gilmour, Spinazzola e Raspadori titolari nel 3-5-2. Passaggio chiave del campionato considerando la sfida entusiasmante di stasera tra Atalanta ed Inter. Ilrisponde con un modulo a specchio in cui figura sulla fascia destra anche l’exAlessio Zerbin oltre i nuovi arrivi del mercato di Gennaio.Formazioni ufficiali di(3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Duncan, Nicolussi Cavgilia, Perez, Ellertsson; Fila, Maric all. Di Francesco(3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori all.