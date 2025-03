Terzotemponapoli.com - Venezia, Di Francesco: “Sfida al Napoli decisiva”

Lacontro ilEusebio Di, tecnico del, ha rilasciato dichiarazioni prima della partita contro il, parlando delle difficoltà previste contro una squadra che ha una forte identità tattica sotto la guida di Antonio Conte. Diha sottolineato come ilsia particolarmente incisivo nel gioco a destra, ma che dispone comunque di giocatori di qualità anche a sinistra, come Spinazzola e McTominay. La preparazione della squadra lagunare è stata centrata su come contrastare le principali armi del, cercando non solo di difendersi, ma anche di mettere in difficoltà gli avversari.Di: La “finale” di Coppa del MondoIl tecnico delha evidenziato l’importanza della partita, definendola come una “finale di Coppa del Mondo” sia per ilche per la sua squadra.