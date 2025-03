Terzotemponapoli.com - Venezia, Di Francesco: “La squadra in campo con attitudine, cattiveria”

Ilstrappa uno 0-0 al Napoli. A fine match il tecnico dei veneti Diha parlato in press conference. Di seguito le sue parole., Disoddisfatto “Parlo della prestazione, laha messo in. Anche situazioni di gioco offensive e difensive ottime. Sapevamo che il Napoli ci avrebbe creato qualche difficoltà. Le opportunità le hanno avute loro, ma le abbiamo avute anche noi. L’unica cosa un po’ negativa è stata che non concretizziamo quanto creiamo, ma abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello”, la classifica è un rimpianto?“Mi dispiace, ma non ci guardiamo indietro. Credo che con questi atteggiamenti lotteremo fino alla fine e daremo fastidio a tante squadre. Peccato per questa classifica, ma orgoglioso di questi ragazzi per quello che stanno dimostrando domenica dopo domenica”.