Venezia Candé | Soddisfatti del pareggio col Napoli trovata la compattezza a livello difensivo

Fali, difensore del, ha parlato in Press Conference dopo ilottenuto dalla squadra lagunare contro il. Queste le sue parole:Che aria avete respirato in spogliatoio a fine partita, ci credete alla salvezza?“Siamodel, affrontavamo una squadra difficile, ovviamente c’è un umore positivo dentro allo spogliatoio”.Che battaglia con Lukaku. Come l’hai vissuta e come ti eri preparato?“Tutti lo conoscono, è un grande attaccante, è stata una gran bella battaglia con lui. Mi ero preparato in questa settimana studiando gli avversari, ho detto a me stesso che dovevo essere pronto e abbiamo fatto tutti una grande prestazione”.Il tuo inserimento è stato importante e la difesa ha raccolto tre clean sheet contro Lazio, Atalanta e.“Cerco di fare del mio meglio nella squadra.