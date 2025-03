Ilfattoquotidiano.it - Vendola: “Ue ha ignorato i massacri israeliani, ha strangolato la Grecia e ora si stupisce dei populismi?”. Botta e risposta con Gramellini

“Io mi commuovo quando penso alla visione che Altiero Spinelli aveva degli Stati Uniti d’Europa, ma mi incazzo molto quando vedo la miseria delle classi dirigenti europee, di quello che non hanno fatto, dei loro peccati di omissione”. Sono le parole pronunciate a In altre parole, su La7, dall’ex presidente della Regione Puglia Nichiin un vivace dibattito col conduttore, Massimo, e col cantautore Roberto Vecchioni sul ruolo della Unione Europea, sulla guerra in Ucraina e sulla manifestazione “Una piazza per l’Europa”, riguardo alla quale esprime scetticismo (“Se avessi parlato su quel palco, avrei scontentato una parte di quella piazza”).rivendica la necessità di una pace in Ucraina, in disaccordo con Vecchioni, secondo il quale pace non vuol dire essere imbelli.