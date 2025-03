Nerdpool.it - Veil – Un’insolita storia d’amore

Leggi su Nerdpool.it

Un manga delicato e con immagini che lasciano senza parole. Molto atteso e sicuramente originale è il manga di Kotteri!edito da J-POP Manga. Una serie dove a parlare sono le immagini che comunicano una stranache a suo modo conquista il lettore. Oggi ne parliamo più nello specifico.– Kotteri!; J-POP Manga, un veloUna ragazza cieca incontra un poliziotto in una tranquilla giornata uggiosa. L’uomo prende a cuore la ragazza per la sua situazione di disabilità, ma anche per la determinazione che dimostra nel voler fare tutto in autonomia. L’aiuta a trovare un lavoro al centralino della stazione di polizia e qui ha inizio la loro vita insieme, con i loro sentimenti che si sviluppano pian piano con delicatezza e spontaneità, senza però dimenticare un tocco di sensualità.