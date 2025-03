Valzer con Bashir”, ricordo e subconscio danno forma ad una memoria scomoda

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una danza di un soldato, che spara con il suo mitra sotto ad un poster diGemayel, politico libanese assassinato nel 1982. Una danza di guerra, alla quale si riferisce il titolo di “con” (“Vals Im”, 2008), documentario animato mostrato sabato 15 marzo al Bergamo Film Meeting, alla presenza del regista israeliano Ari Folman. Uno (se non il principale) dei film in grado di introdurre il genere del documentario d’animazione nei principali festival cinematografici non di settore, inserito quest’anno all’interno delle proposte di AnReal, sezione del Meeting dedicata al documentario animato.L’incubo ricorrente di un ex commilitone del regista nell’esercito israeliano (essere inseguito da 26 cani feroci), diventa il punto di partenza per una ricerca a ritroso nelladi alcuni militari che hanno partecipato alla prima guerra del Libano (1982).