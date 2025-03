Lanazione.it - Valdelsa, il fiume Ombrone supera i 6 metri ma la provincia respira

Leggi su Lanazione.it

Siena, 16 marzo 2025 – L’emergenza maltempo è rientrata. Anche inche era zona rossa per via del pericolo di esondazione dei fiumi. Tanto che il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs), guidato dal prefetto e attivato presso il comandole dei vigili del fuoco, è stato chiuso. Laè rimasta in allerta arancione fino alla mezzanotte scorsa con due unità aggiuntive alla centrale operativa del Ruffolo, mentre i sei uomini del nucleo fluviale di Siena dovrebbero rientrare stamani in sede. La situazione è tornata dunque alla normalità dopo la grande paura di venerdì, anche se continuano piccole segnalazioni di smottamenti. Vedi il movimento franoso al chilometro 29 della Sp 408 tra Gaiole e Coltibuono dover laha messo la segnaletica provvisoria. Riflessi dell’emergenza maltempo che ha travolto la zona nord della Toscana si sono visti ieri in alcuni supermercati dove è comparso un cartello che annunciava il mancato rifornimento di alcuni prodotti.