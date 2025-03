Lettera43.it - Valanga sulle Dolomiti: tre sciatori coinvolti

Tresono rimastiin unanel territorio di San Vito di Cadore, a 2.300 metri di altitudine. La slavina ha travolto un gruppo di quattro alpinisti, uno dei quali è riuscito a dare l’allarme iniziando lui stesso le ricerche dei compagni sepolti sotto la neve. Sono stati individuati tutti e tre e due sono in gravi condizioni. Le condizioni meteo hanno impedito l’intervento dell’eliambulanza di Treviso, mentre è riuscito ad atterrare l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore. È stata inoltre attivata una terza eliambulanza e l’elicottero dell’Air service center per trasportare in quota le squadre di soccorso. Nei giorni precedenti l’Arpav aveva ripetutamente avvisato di «marcato allarme valanghe» per il weekend sue Prealpi venete.(Getty).