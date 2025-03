Thesocialpost.it - Valanga sulle Dolomiti: tre sciatori coinvolti, uno è in gravi condizioni

Unaha colpito le montagne vicino a Cortina d’Ampezzo, in un’area tra il valico alpino di Forcella Giau e la Val Fiorentina, nellebellunesi. Il Soccorso alpino è intervenuto per un’emergenza che ha coinvolto tre. Al momento, due persone sono state estratte dalla neve: una è cosciente, mentre l’altra è in. A lanciare l’allarme è stato il quarto membro del gruppo, che ha immediatamente iniziato le ricerche per recuperare i compagni travolti.Sul posto è atterrato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ma le avversemeteo hanno ostacolato l’intervento dell’elicottero di Treviso Emergenza. Per questo, è stata attivata anche una terza eliambulanza e l’elicottero dell’Air Service Center per facilitare il trasporto in quota delle squadre di soccorso.