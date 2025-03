Agi.it - Valanga nel Bellunese, travolti tre scialpinisti. Due sono gravi. Incidenti anche in altre regioni

AGI - Cinque interventi per persone travolte dalle valanghe in poche ore sulle Alpi italiane. I soccorritoriintervenuti per due volte in Piemonte, una in Trentino, Valle d'Aosta e in Veneto. INCIDENTE IN CADORE L'incidente più grave si è verificato in Cadore nel, sotto la Forcella Giau a circa 2.300 metri dove trerimastie due versano incondizioni in ospedale. L'allarme è scattato attorno alle ore 13 da parte di un quarto componente del gruppo. La slavina ha sepolto un 51enne di Conegliano (Treviso), che è stato subito individuato e riportato in superficie dal compagno, e trascinato più a valle gli altri due, un uomo e una donna. Sul posto, approfittando di un varco, è riuscito ad arrivare l'eliambulanza di Pieve di Cadore che ha sbarcato equipe medica, tecnico di elisoccorso ed unità cinofila, mentre l'eliambulanza di Treviso provava ad avvicinarsi.