Valanga a Cortina travolti tre sciatori | due di loro sono in gravi condizioni

Tre personerimaste coinvolte nellache nella tarda mattinata di oggi, domenica 16 marzo, si è staccata da Forcella Giau, lato ovest di San Vito di Cadore, poco distante dad’Ampezzo. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 dal quarto scialpinista del gruppo, che ha sùbito iniziato la ricerca dei compagnidalla neve. Nel corso del pomeriggio, tutti e tre glistati estratti dai soccorritori: uno è cosciente, gli altri dueinstati trasportati in ospedale.L’invio dei soccorsiUn elicottero del Suem di Pieve di Cadore è riuscito ad atterrare sul posto dell’incidente. La nuvolosità variabile ha impedito l’avvicinamento dell’eliambulanza di Treviso emergenza, mentre una terza eliambulanza e l’elicottero dell’Air service centerstati attivati per il trasporto in quota delle squadre.