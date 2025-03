Quotidiano.net - Valanga a Cortina, si cerca un disperso. Altri due sciatori soccorsi, uno è grave

Belluno, 16 marzo 2025 – Si teme il peggio per un sciatore ancorasotto unache si è staccata da Forcella Giau, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi.due compagni sono stati già estratti dalla neve, uno è cosciente l’altro in gravi condizioni. L’allarme è scattato alle 13 di oggi, quando un quarto sciatore ha chiamato i, mentre a mani nudeva gli amici sepolti. Tre gli elicotteri che hanno raggiunto la zona con unità cinofili a bordo, mobilitate le squadre del Soccorso alpino die quelle limitrofe mobilitate. La slavina è venuta giù nel territorio di San Vito di Cadore a quota 2.300. Notizia in aggiornamento