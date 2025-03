Ilrestodelcarlino.it - Ustica, una sconfitta per tutti

La doppia richiesta di archiviazione della Procura di Roma delle inchieste ancora aperte sulla strage diè unaper. Significa che le 81 vittime non avranno giustizia, perché i colpevoli dell'abbattimento del Dc9 sui cieli di, avvenuto il 27 giugno 1980, non avranno mai un nome e un volto. La Procura capitolina nei giorni scorsi ha chiesto di archiviare l'inchiesta aperta nel 2008 dopo le dichiarazioni di Francesco Cossiga che parlò di un missile francese. Secondo i pm, lo scenario fu quello di una battaglia aerea, ma non è possibile attribuire responsabilità precise perché non sono arrivate risposte esaurienti, soprattutto da Paesi alleati come Francia e Stati Uniti, alle loro rogatorie internazionali. Anche per l'altra inchiesta, aperta nel 2022 e riguardante l'ipotesi che sia stata una bomba a bordo del Dc9 a provocare la strage, la Procura ha chiesto l'archiviazione, giudicando quella tesi non verosimile.