Uso del cellulare | principale causa di ritiro della patente il 506% dei casi

Uso del cellulare: principale causa di ritiro della patente, il 50,6% dei casi

L’uso delcontinua a essere ladi, a confermapericolosità e diffusione di questo comportamento scorretto. È quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativi ai primi tre mesi di applicazione delle modifiche al Codicestrada. Su un totale di 17.607 patenti ritirate, ben 8.912 sono state ritirate per il utilizzo delalla guida, pari al 50,6% dei.I dati mostrano anche un calo degli incidenti e delle vittime. Dal 14 dicembre 2024 al 13 marzo 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è registrato un calo del 5,5% degli incidenti stradali, con una diminuzione delle vittime pari al 20,4% e degli infortuni dell’8,8%. In termini concreti, questo ha significato 61 morti in meno in tre mesi.