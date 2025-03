Lapresse.it - Usa, l’amministrazione Trump deporta centinaia di migranti in El Salvador: il video schok

Nonostante l’ordine di un giudice federale che impedisce temporaneamente aldel presidente Donalddire gli immigrati in base a una dichiarazione di guerra del XVIII secolo che riguarda i membri di bande venezuelane, le autorità per l’immigrazione hanno trasferitodi immigrati, presunti membri della gang Tren de Aragua, in El. Ilpubblicato dal governo di Elmostra uomini, con le mani e le caviglie incatenate, spinti fuori da un aereo e fatti salire su autobus in attesa da agenti in tenuta antisommossa. Ilmostra anche il trasporto degli uomini in prigione in un grande convoglio di autobus sorvegliato da polizia e militari e da almeno un elicottero. Gli uomini sono stati rasati prima di indossare l’uniforme completamente bianca della prigione e di essere sistemati nelle celle.