Lettera43.it - Usa, giudice federale sospende il rimpatrio di cittadini venezuelani voluto da Trump

Stop aldidisposto dal presidente americano Donald. Unha stabilito che applicare le regole dell’Alien Enemies Act del 1798 in tempo di pace è illegale. Il tycoon aveva deciso di ricorrervi per rimpatriare cinqueritenuti appartenenti alla gang Tren de Aragua, definendola «un’organizzazione terroristica straniera composta da migliaia di membri, molti dei quali residenti illegalmente negli Stati Uniti, che stanno conducendo una guerra fatta di azioni ostili contro gli Usa». La decisione aveva sollevato un’ondata di indignazione da parte di diverse organizzazioni impegnate a tutelare i diritti civili, che avevano accusatodi aggirare le leggi sull’immigrazione e applicare illegalmente un provvedimento solo per accelerare i trasferimenti.