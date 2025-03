Quotidiano.net - Usa: foto e video delle devastazioni causate dai tornado che hanno ucciso almeno 34 persone

Roma, 16 marzo 2025 - Strage negli Stati Uniti per tempeste echecolpito e il Midwest e il sud del Paese. E' salito ad33 vittime il bilancio, secondo quanto riporta la Cnn. Nel complesso, sono sei gli Sati interessati dalle perturbazioni, con 12 morti in Missouri, otto in Kansas, tre in Arkansas, sei in Mississippi. Secondo il sito web Poweroutage, circa 250.000 case sono rimaste senza corrente elettrica sabato sera. This handout image released by the Missouri State Highway Patrol on March 15, 2025 shows a damaged marina on Clearwater Lake, near Piedmont, Missouri, after severe storms hit the area. At least 33 people were killed and dozens more injured on March 15 whenes and violent storms raked across the central United States, officials said. (Photo by Handout / Missouri State Highway Patrol / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Missouri State Highway Patrol" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Venerdì il governatore del Missouri, Mike Kehoe, ha dichiarato lo stato di emergenza nello Stato in previsione dei prossimi