Ilfattoquotidiano.it - Urso va avanti: “Riconvertire componentistica auto per la difesa e l’aerospazio. Il cingolato muove un trattore ma anche un blindato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’aveva annunciato due giorni fa incontrando i sindacati. Ora Adolfoconferma: “Le collaborazioni e le affinità tra produzioni-aerospazio si sono sviluppate da anni e offrono grandi opportunità di crescita per lae le lavorazioni meccaniche. E’ in atto una nuova rivoluzione industriale che dobbiamo governare, a cominciare proprio dai mezzi di trasporto. E l’non potrà avere in futuro gli stessi volumi produttivi”. Morale, ribadisce il ministro delle Imprese parlando con il Messaggero, occorrela filieramettendola al servizio die sicurezza. Il piano, sembra di capire, sarà dettagliato a giugno quando è atteso “il primo documento di strategia industriale dopo trent’anni, per indirizzare il Paese verso le nuove opportunità di sviluppo.