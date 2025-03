It.insideover.com - Unicredit-Commerzbank, l’affare in mano a Merz: ecco perché l’intesa conviene a Berlino

La scalata indipuò continuare. Lo ha stabilito la Banca centrale europea nella giornata di venerdì, autorizzando la banca di Piazza Gae Aulenti a salire fino al 29,9% del capitale dell’istituto di Francoforte. La grande scalata del secondo istituto italiano alla concorrente tedesca, iniziata a settembre, ha portato il gruppo guidato da Andrea Orcel a detenere, direttamente o tramite opzioni, il 28% delle quote del gruppoe ora la palla è ina Friedrich, aspirante cancelliere di una Germania che intende mettere il rilancio della potenza economica e geopolitica nazionale al centro del mandato del suo governo di coalizione Cdu-Spd.Il sistema finanziario europeoL’accelerazione delle ultime settimane tira la volata a Orcel. La posizione del Governo uscente di Olaf Scholz, che ha mantenuto il 12% delle quote diin portafoglio, era chiara: ogni avanzata diera vista come una scalata ostile straniera.