Un’auto si ribalta a Mesagne intervengono i Vigili del Fuoco

L'incidente è avvenuto meno di un'ora fa nei pressi di uno svincolo della superstrada, nella zona industriale di. A rimanere coinvolta è stata una donna di Manduria che, mentre era alla guida di una Opel Corsa, per cause ancora da accertare, è precipitata da un altopiano,ndosi.L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi alla donna e l'ha trasportata in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.Per gestire l'emergenza sono intervenuti ideldi Brindisi, una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di, i Carabinieri e la Polizia Locale della città.