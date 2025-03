Agi.it - Una valanga nel Bellunese travolge tre sci alpinisti

AGI - Tre sci alpinisti sono rimasti travolti da unacaduta nei pressi di Passo Giau in provincia di Belluno. Sul posto stanno operando le squadre del Soccorso alpino. La slavina si è staccata da Forcella Giau a 2.300 metri. Sul posto è atterrato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. A lanciare l'allarme un quarto scialpinista, La nuvolosità variabile ha impedito l'avvicinamento dell'eliambulanza di Treviso emergenza, attivata anche una terza eliambulanza e l'elicottero dell'Air Service Center per il trasporto in quota delle squadre. Dalle prime informazioni, al momento sono due gli sciatori estratti dalla neve, uno cosciente, l'altro in gravi condizioni. Si stanno muovendo le squadre del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo.