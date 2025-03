Agi.it - Una valanga nel Bellunese travolge tre sci alpinisti. In Valle d'Aosta un free rider finisce in ospedale

Leggi su Agi.it

AGI - Tre scisono rimasti travolti da unacaduta nei pressi di Passo Giau in provincia di Belluno. La slavina si è staccata da Forcella Giau a 2.300 metri. Sul posto è atterrato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. A lanciare l'allarme un quarto scialpinista che faceva parte dello stesso gruppo e si è subito attivato per ricercare i compagni. La nuvolosità variabile ha impedito l'avvicinamento dell'eliambulanza di Treviso emergenza, attivata anche una terza eliambulanza e l'elicottero dell'Air Service Center per il trasporto in quota delle squadre. Dalle prime informazioni, sono stati estratti tutti e tre gli sciatori dalla massa nevosa: uno è cosciente, gli altri due versano in gravi condizioni. Sono impegnate le squadre del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo.