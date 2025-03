Liberoquotidiano.it - Una rete di Dovbyk regala a Ranieri il sogno Europa, 1 a 0 al Cagliari: tre punti d'oro per la Roma

Dopo la delusione diLeague, laritrova il successo in campionato anche grazie alle parate del suo portiere Svilar, migliore in campo. All'Olimpico, battuto 1-0 ildecisiva di. Per i giallorossi e' il tredicesimo risultato utile di fila ed e' la sesta vittoria consecutiva in Serie A. Unica nota stonata per il team dil'infortunio di Dybala, entrato in campo al 64' ma costretto a uscire (sostituito da Pisilli) per infortunio dodici minuti dopo. Gli sforzi di Bilbao, pero', si sono fatti sentire. Lanel primo tempo ha faticato a costruire azioni da gol e l'occasione piu' nitida dei primi quarantacinque minuti e' arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Paredes ha crossato in area, Mancini si e' coordinato al volo ma il suo tiro (deviato da un difensore) e' terminato al lato del palo alla sinistra di Caprile.