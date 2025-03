Lanazione.it - Una domenica a teatro con tutta la famiglia

Arezzo, 16 marzo 2025 – Aconla. La rassegna Tetro inalWanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò propone appuntamentili pensati per i più piccoli e i loro genitori. Un programma che offrirà occasioni per alimentare la fantasia e la creatività, frutto della collaborazione tra il Comune di Castelfranco Piandiscò e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Il programma prosegue16 marzo alle ore 17:00 con La bella addormentata nel bosco che più non c’è con Tommaso Taddei e Ines Cattabriga, drammaturgia di Renzo Boldrini. Una produzione Giallo Mare Minimal. Età consigliata: dai 6 anni. In questo spettacolo il bosco non è un qualsiasi luogo scenico, ma la culla della principessa dormiente e il vero co-protagonista del racconto. La principessa e il bosco sono necessariamente simbiotici ed entrambi in pericolo.