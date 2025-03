Liberoquotidiano.it - "Una delle giornate più difficili di sempre. Ad un certo punto...": Hamilton, prima da incubo in Ferrari

Il primo Gp in Australia per laè una delusione totale. Ottavo posto per Charles Leclerc e decimo per Lewisalla suagara in Formula 1 in rosso. Peggio anche del risultato in qualifica: rispetto alla posizione in cui è scattato in griglia Leclerc perde un posto,addirittura due. Scontata, dunque, la frustrazione nelle dichiarazioni post-gara dei piloti. Per primo Leclerc: "Giornata difficile, ci sono tante cose da migliorare, ma da fuori sembra tutto più facile. Il dato di fatto è che abbiamo faticato, ne siamo consapevoli.di parlare di scelte sbagliate devo dire che l'errore più grande è stato il mio in uscita della curva undici. Lì ho perso quattro o cinque posizioni, sarei stato più vicino al podio e adesso staremmo parlando di altre cose. Sono deluso, mi aspettavo molto di più.