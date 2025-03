Sport.quotidiano.net - Una Coppa Italia piena di tanta amarezza. Il Forte battuto a 19 secondi dallo scadere

DEI MARMI 3 LODI 4dei Marmi: Gnata, Ipinazar F., Ipinazar P., Ambrosio, Torner, Borgo, Rossi. All. De Gerone. Amatori Lodi: Grimalt, Faccin, Najera, Antonioni, Compagno, Fernandes, Nadini, Giovannetti, Bozzetto. All. Bresciani. Arbitri: Galoppi-Davoli. Marcatori: 5’ pt Ipinazar P., 5’ pt Faccin, 20’ pt Najera; 3’ st Torner, 19’ st Najera, 22’ st Grimalt (autogol), 24’ st Compagno. Note: ammoniti Bresciani, Compagno. TRISSINO – Beffato a 19dalla fine, quando i supplementari sembravano ormai sicuri, al termine di una partita giocata da grande squadra. Ilperde 4-3 la semifinale die così non potrà difendere il titolo vinto nel 2024. Ritmi subito altissimi con il Lodi (3 falli in appena 3’) all’arrembaggio e ila controbattere.che passa al 5’, quando Najera butta giù Ambrosio a centro pista.