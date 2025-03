Lanazione.it - Un ’tesoretto’ dalle multe per migliorare la viabilità

Nel 2024, sul territorio comunale, sono state accertate sanzioni per oltre 106mila euro. E pochi giorni fa, tramite una delibera di giunta, è stato quantificato in circa 44mila euro l’importo complessivo "da vincolare a titolo di sanzioni al Codice della Strada derivante dagli avanzi di gestione pregressi eentrate assunte sulla competenza". Sono gli ultimi dati relativi alle contravvenzioni, in attesa che entrino in funzione i due velox ad Anselmo che restano in stand-by ormai dallo scorso autunno. La delibera prevede che parte della somma venga riutilizzata (come previsto dalla legge) per interventi legati alla sicurezza stradale: il Comune riutilizzerà una quota per operazioni manutentive delle strade di propria competenza, volte ala circolazione stradale. A livello generale, ammonta dunque a poco più di 106mila euro il totale delleper il mancato rispetto del codice stradale a Montespertoli.