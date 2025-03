Ilrestodelcarlino.it - Un salasso per i negozianti. Rischio aumento dei prezzi

Gli aumenti preoccupano, ma in caso di grave difficoltà è meglio aumentare idei servizi piuttosto che mandare a casa i propri dipendenti. Così la pensano tre titolari di attività a Macerata: Mattia Baldoni dell’Osteria Agnese, Laura Bravi della lavanderia Europa e Andrea Mancinelli della parrucchiera Hair Boutique. Tre diversi negozi nei quali al mese arrivano bollette piuttosto salate, ancor più cresciute negli ultimi tempi. "Con lo scoppio della guerra nell’estate 2022 superavamo sempre i 3 mila euro per la luce – racconta il primo – poi la stabilizzazione deinegli ultimi anni aveva riportato i costi della bolletta alla normalità, intorno ai 2.500. Ora però è di nuovo risalita, fino a 2.800". Stesso discorso per il gas: "Se prima pagavamo 400 euro, ora paghiamo il doppio – aggiunge Baldoni – per fortuna la bolletta dell’acqua non è alta quanto gas e luce".