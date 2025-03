Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, trame UPAS di lunedì 17 marzo 2025: la mossa disperata di Ferri

Leggi su Sbircialanotizia.it

Spesso si respira un’aria tesa a Palazzo Palladini, eppure c’è chi continua a sperare in una svolta imminente. Unaltorna in prima serata su Rai Tre (ore 20.50), portando con sé intrecci fittissimi e volti tirati che non promettono niente di buono. Voi, che seguite la soap con passione, forse vi siete . L'articolo Unaldi17: ladiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.