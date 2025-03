Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 marzo 2025: Roberto chiede un prestito a Gennaro

Grande difficoltà perFerri e Marina Giordano nei prossimi appuntamenti con Unal. Nonostante l’opposizione della donna, l’imprenditoreinfatti unGagliotti per risollevare i cantieri dalle disastrose condizioni economiche in cui versano. A cose fatte tutto viene però bloccato da Ciro, il padre di. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 17 a venerdì 21Lunedì 17: FerriunDopo aver incrociato lo sguardo di Fusco in ospedale, Rossella vivrà un momento di grande malessere.