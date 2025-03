Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 17 marzo: Roberto Ferri chiede aiuto a Gennaro Gagliotti

Nuovo episodio di Unal, domani su Rai Tre alle 20.50. Mentre le condizioni di Michele rimangono critiche, Rossella si ritrova faccia a faccia con Fusco.intanto, cerca di salvare i Cantierindo un prestito. Domani sera alle 20.50 su Rai Tre torna la soap partenopea Unal. Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini proseguono; nel prossimo episodio l'attenzione si sposta suche tenterà un'ultima mossa per salvare i Cantieri. Fusco nel frattempo, è stato finalmente arrestato dalla polizia. Ecco cosa vedremo nella puntata di domani. Dov'eravamo rimasti Mentre le condizioni di Michele Saviani peggioravano sempre più e famiglia e amici si stringevano intorno a lui, Otello ha deciso di tornare a Napoli. A niente è servito il tentativo di dissuasione Raffaele; Otello non ha nessuna intenzione di rimanere in .