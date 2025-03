Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 17 marzo 2025: Roberto costretto a umiliarsi davanti a Gennaro. Ecco cosa succede

Leggi su Comingsoon.it

Vediamo insieme lecomplete della puntata della Soap in onda su Rai3 il 17. Nell'episodio della Soap,deciderà di chiedere un prestito aGagliotti per salvare i Cantieri mentre Mariella dovrà capire come comportarsi con Guido dopo il loro abbraccio.