Iodonna.it - Un nonno dispotico e non autosufficiente che sovverte le relazioni familiari e monopolizza le attenzioni. Un’adolescente che ribalta tutti gli sdolcinati stereotipi sull’amore filiale

Alice ha sedici anni e divide le sue giornate tra la scuola, TikTok e gli amici Angiu e Cane. Quando ilmaterno si trasferisce a vivere in casa, la sua vita cambia. La madre Marta diventa asservita al padre e quell’uomo a cui pure dovrebbe voler bene si dimostra, bisognoso di cure e manipolatore. Lei osserva i tanti piccoli dettagli di quella rivoluzione domestica e non li capisce, fanno parte di una generazione lontana (non a caso il nome Alice sembra riprendere il personaggio del famoso romanzo di Lewis Carroll). 10 libri da leggere: i preferiti di Stephen King X Ogni cosa ruota attorno a lui: la televisione accesa «perchéha piacere di vedere il tg quando mangia», i passi felpati in casa perché «sta facendo il sonnellino», il giro di badanti perché non èin un interminabile «su», «gira», «piega», «fermo».