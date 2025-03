Lanazione.it - Un mini Sanremo a Firenze, siparietto a sorpresa di Carlo Conti al concerto di Francesco Gabbani

Leggi su Lanazione.it

, 16 marzo 2025 – "È il momento del prossimo cantante in gara.”.inaspettato ieri sera, sabato 15 marzo, al Nelson Mandela Forum di. Il pubblico presente aldiha avuto unaa dir poco imprevista. Mentre il cantautore stava per intonare il suo prossimo brano, ecco spuntare dal nulla. "Devo presentare io, eh”, ha esordito, facendo esplodere il pubblico in un fragoroso applauso. “Buonasera a tutti, scusate se mi intrometto – hanuato – ma il prossimo brano viene dal Festival die lo devo presentare insieme a voi”. A quel punto è partito lo sketch comico. In pochi secondi,hanno ricreato l’atmosfera del Festival di, connei panni del presentatore ein quelli del concorrente emozionato.