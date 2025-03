Panorama.it - Un mese dopo Sanremo occupa ancora la Top 10 dei singoli

Leggi su Panorama.it

Quando Elio dichiara che la musica di oggi non esiste, viene da pensare che si tratti di un'opinione condivisibile ma un po' estrema. Poi, però, basta dare un'occhiata alla classifica deiunla fine del Festival e il dubbio che Elio abbia esagerato svanisce. Trenta giornila fine del Festival dieci canzoni dino stabilmente la Top 10 della classifica italiana dei. Un record. Incredibile ma vero. Incredibile anche perché sembra impossibile che con le milioni di opzioni che offrono le piattaforme streaming tutta l'Italia clicchi incessantemente su quella manciata di brani che proprio epocali non sono, per usare un eufemismo.Come se la settimana del Festival non fosse mai finita, milioni di ascoltatori (in buona parte giovani e giovanissimi) sononel loop dell'Ariston.