Bergamonews.it - Un male incurabile si porta via Luca Lodetti a 35 anni: ex calciatore, lascia un figlio

Brembate di Sopra. Unsi èto via sabato 15 marzo, exe papà, morto a 35nella sua casa di Almenno San Salvatore, paese in viveva da poco dopo aver trascorso tantia Brembate di Sopra, dove era ancora residente.Era stato il calcio, la sua grande passione, arlo in Bergamasca per la prima volta. Giocava difensore centrale, era passato nelle giovanili del Milan, poi a 18è arrivato alla Tritium dopo un’esperienza al Darfo Boario. Aveva raccolto 3 presenze nella squadra di mister Devis Mangia, arrivata seconda nel girone B di Serie D, soltanto alle spalle del Como.Ha vissuto una lunga carriera soprattutto in D con Pro Sesto, Dario Boario, Alzanocene, Colognese, Mezzolara e Faenza ma anche in Eccellenza con Mapello e Legnano, con esperienze anche a Malta in due momenti diversi della sua carriera al Marsaxlokk e ai Naxxar Lions.