Forlitoday.it - Un intreccio di storie e identità, la Rete Magica fa visita alla nostra della Fondazione Dino Zoli

Leggi su Forlitoday.it

Venerdì 7 marzo laha aperto le sue porte per accogliere le persone, i familiari e i volontari dell’Associazione La– Amici per l’Alzheimer e il Parkinson di Forlì e Meldola per unaguidatamostra “Trame Esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo”.