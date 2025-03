Ilgiorno.it - Un hub dedicato all’infanzia e alle famiglie coi fondi Pnrr

Un modello innovativo di supporto alla prima infanzia in un territorio caratterizzato da fenomeni di invecchiamento della popolazione e graduale spopolamento. A Mazzo di Valtellina, Comune capofila del progetto, la presentazione di "Luoghi per crescere", un innovativo Centro Servizi per lecon figli da 0 a 6 anni finanziato e supportato da Fondazione Cariplo. Coinvolto nell’iniziativa la Cooperativa Sociale Forme e le amministrazioni comunali di Tovo S. Agata, Lovero e Vervio. "Luoghi per crescere" nasce con l’obiettivo di integrare la riqualificazione delle ex scuole elementari di Mazzo di Valtellina – realizzata grazie ai– con la creazione di un asilo nido e lo sviluppo di un’infrastruttura sociale sperimentale per lecon figli in età prescolare. Non solo un asilo nido, ma un vero e proprio hub, pensato per accompagnarle nella crescita dei figli attraverso una rete di servizi educativi flessibili e personalizzati, co-costruiti e co-gestiti con la comunità educante.