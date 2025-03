Sport.quotidiano.net - Un giorno in più... anche per Moreo: "Dopo due sconfitte concentrati su di noi"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unin più. Poco meno, ventidue ore. Questo il tempo nel quale è stata traslata Pisa-Mantova. Non è una situazione certo facile per Inzaghi, e in generale per una squadra, quella di dover modificare il lavoro. D’altronde però, quando ci si mette la sicurezza di mezzo, sarebbe inutile e quanto mai sbagliato stare pure a discutere. Allora guardiamo il lato positivo. Sì, inizialmente lo sgomento e il cambio di modalità mentale per i giocatori deve esserci stati,se la notizia del rinvio era nell’aria già dalla serata di venerdì. Soprattutto perché il Pisa era "smanioso" di scendere in campo, come dichiarato dall’allenatore rispondendo ai giornalisti in quella che è diventata l’antivigilia: "Non vediamo l’ora di giocare e di tornare a vincere". Una volta metabolizzato il rinvio, quindi, subito di nuovo al lavoro.