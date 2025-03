Sport.quotidiano.net - Un colpo di tacco di Torregrossa dà il pari alla Carrarese al 92': col Sudtirol è 2-2

Bolzano, 16 marzo 2025 – Partita pazza al “Druso” con lache domina e passa in vantaggio ma nella ripresa si fa raggiungere e addirittura superare nonostante la superiorità numerica per poi riacciuffare il pareggio in pieno recupero con una magia di. Primo tempo perfetto degli azzurri per aggressività, organizzazione e personalità. Lafa la partita creando un primo grande pericolo per la portaese al 16’ con Melegoni che dal limite impegna Adamonis su appoggio di Finotto, abile a lavorare quel pallone. Un minuto e gli apuani passano. Bella azione sulla sinistra confiltrante di Melegoni e cross al bacio di Zanon per l’inzuccata vincente di Giovane. Il vantaggio non placa gli ospiti che continuano a tenere il pallino del gioco. Ilsolo nel minuto di recupero prova una sortita con una mezza girata di Veseli sopra la traversa.