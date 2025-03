Ilrestodelcarlino.it - Un campo sportivo in onore di Carletto nel giorno del suo compleanno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la Tribuna Est dello stadio Del Duca e dopo il film ‘Come un padre’, un altro riconoscimento per MisterMazzone. Anche la città di Roma, infatti renderà omaggio al grande ‘Er Magara’ indimenticato allenatore dell’Ascoli e dei giallorossi, intitolandogli unneldel suo: il 19 marzo. Ildedicato a Mazzone si troverà in Via dei Capasso vicino al parco di Villa Pamphili, e l’inaugurazione avverrà alle ore 16.30. Saranno presenti alla cerimonia rappresentanti della Roma e dell’Ascoli Calcio e, naturalmente la famiglia Mazzone, che vive ancora nella città delle Cento Torri con la moglie Maria Pia, i figli Massimo e Sabrina, i nipoti Alessio, Iole e Vanessa e i pronipoti Cristian e Alessandro. MisterMazzone se ne è andato il 19 agosto del 2023, all’età di 86 anni, ma il suo ricordo è vivo ancora.