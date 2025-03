Ilgiorno.it - Ultimo saluto all’ex senatore. Rezzonico

È morto all’età di 90 anni Augusto(nella foto), figura di spicco della politica locale e del settore ferroviario. Ex sindaco di Saronno e dirigente delle Ferrovie Nord Milano, è stato protagonista della Democrazia Cristiana, lasciando un segno nella città e non solo. Nato il 7 dicembre 1934,si laureò in Medicina a Milano ma dopo un’esperienza in campo medico e accademico intraprese la carriera politica, ricoprendo incarichi di rilievo nella Dc a livello locale e regionale. Dal 1964 al 1980 guidò Saronno come primo cittadino, promuovendo numerosi interventi urbanistici e infrastrutturali. Parallelamente, tra il 1979 e il 1988, fu presidente delle Ferrovie Nord Milano, affrontando un periodo di crisi finanziaria dell’azienda. Grazie alla sua gestione, l’ente riuscì a tornare in attivo, ottenendo significativi finanziamenti pubblici e avviando opere come il raddoppio della tratta Saronno-Busto Arsizio e il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Malpensa.