Ue Conte | Sul piano di riarmo Giorgetti si dissocia da Meloni

ROMA – “Il Ministro dell’economia Giancarloha espresso tutto il suo disappunto per questo progetto die per il fatto che, mentre ‘siamo limitati rispetto a fare delle cose fondamentali per il popolo italiano’, ora ‘troviamo 10-20-30 miliardi per finanziare le armi’. Ha aggiunto che è ‘singolare’ che ora ‘improvvisamente si scopra che si debbano spendere valangate di miliardi per la Difesa’, che i soldi andrebbero spesi ‘nell’economia italiana, nell’industria italiana, nelle imprese italiane, creando lavoro e occupazione’. Ma cos’è questa? L’ennesima, quotidianazione? Ieri Delmastro contro Nordio. Oggicontro, sei il Ministro dell’economia del governo: siete andati voi in Europa a firmare vincoli sulle spese in sanità, scuola e imprese, decisi dall’asse franco-tedesco.